Minaccia di uccidere la moglie con un'accetta. Lei chiede aiuto alla polizia e, alla fine, lui viene arrestato.

E' la storia che arriva da Latina, in special modo da una zona compresa fra Campo Boario e Gionchetto: ieri sera, infatti, due equipaggi della Squadra Volanti della questura sono intervenuti dopo la richiesta di aiuto della donna, che sosteneva di essere minacciata di morte dal marito. Arrivati sul posto, gli agenti hanno trovato la 42enne romena in strada, in lacrime e infreddolita: ha iniziato a raccontare che il marito, in stato psicofisico presumibilmente alterato, l'aveva ingiuriata e minacciata di morte davanti ai figli minorenni. E tutto per gelosia.

Proprio durante il colloquio con la donna, i poliziotti hanno visto un uomo uscire da casa: era il marito che, ancora una volta, si dirigeva verso di lei per minacciarla di morte.

A fatica, gli agenti delle due Volanti sono riusciti a fermare il romeno 45enne, che continuava a inveire contro la donna accusandola di continui tradimenti.

A quel punto, la 42enne ga denunciato le continue violenze familiari, che pare si protraessero da tempo, costringendola a vivere sempre con tanta paura e la preoccupazione per l'incolumità propria e dei figli.

Dal canto loro, i poliziotti hanno perquisito la casa e hanno trovato, nascosta in un mobile della cucina, l'accetta con cui l'uomo aveva più volte minacciato di morte la moglie.

Al termine del tutto, il 45enne è stato arrestato per l'ipotesi di reato di maltrattamenti in famiglia e accompagnato nel carcere di Latina.