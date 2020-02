L'uomo è stato rintracciato dai poliziotti e accompagnato nel penitenziario di Latina: qui sconterà sei anni di reclusione. Inoltre, gli sono state irrorate le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici nonché l'interdizione legale per l'intera durata della pena.

In particolare, gli agenti hanno eseguito l'ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Napoli - Ufficio Esecuzioni Penali.

Una sentenza per associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, con l'aggravante del metodo mafioso, ha portato i poliziotti del commissariato di Terracina ad arrestare e condurre in carcere un avvocato 58enne residente nella città del litorale pontino.

