La decisione è arrivata stamattina a conclusione del rito abbreviato. Il pubblico ministero aveva chiesto una condanna a quattro anni, mentre la difesa aveva chiesto una pena più lieve. Il blitz dei carabinieri aveva consentito di trovare subito otto piante alte due metri e quattro steli di piante già tagliate. Inoltre, nel magazzino adiacente l'abitazione furono rinvenute altre piante di marijuana appese per l'essiccazione e materiale utile al confezionamento della droga che poi sarebbe stata immessa sul mercato.

E' stato condannato a tre anni di reclusione l'uomo che il 25 ottobre scorso era stato arrestato dai carabinieri perché trovato in possesso di piante di marijuana per complessivi 24 chili.

