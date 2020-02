Incendio, l'altra notte, a Pomezia: due auto hanno preso fuoco. Le fiamme sono divampate in via Boezio e, seppure le cause sembrerebbero accidentali, gli accertamenti dei carabinieri sono ancora in corso.

E' sostanzialmente questo quanto avvenuto nel centro della città industriale, con una Citroen Ds4 e una Volkswagen che sono state seriamente danneggiate dal rogo.

Sono stati i cittadini a contattare il 112, con i carabinieri della Compagnia di Pomezia - agli ordini del capitano Luca Ciravegna - che hanno raggiunto la zona e hanno contattato i vigili del fuoco del locale Distaccamento.

Al momento, la causa delle fiamme sembrerebbe accidentale, ma come accenato gli accertamenti proseguono. I mezzi non sono stati sequestrati.