Hanno studiato i movimenti di una donna per assicurarsi di intascare un discreto bottino, quindi l'hanno seguita fin sotto casa e al momento opportuno sono entrati in azione per bloccarla e rapinarla della borsa. Due banditi incappucciati sono i protagonisti di un episodio dalle modalità inusuali, che introduce un fenomeno criminale preoccupante: i poliziotti della Questura sono già al lavoro per risalire agli sconosciuti autori del colpo, prima che la loro attività possa diventare dilagante.

I fatti risalgono alle 21 circa di giovedì, intorno all'ora di cena, quando il centro città era quasi deserto. La vittima non si è accorta di quello che le stava per capitare fin quando non è arrivata a casa, nella zona di via Tarquinia: quando la donna è scesa dall'auto e ha varcato l'ingresso del cortile antistante alla villetta, un uomo l'ha raggiunta da dietro e l'ha bloccata, invitandola a stare calma, mentre un altro bandito è spuntato fuori dal buio per strapparle dalle mani la borsa.

La rapina è durata una manciata di secondi, poi i due uomini incappucciati si sono allontanati in fretta. A quel punto la malcapitata ha potuto chiedere aiuto e contattare la centrale operativa del 113. Ma quando i poliziotti della Squadra Volante sono piombati in zona, dei banditi non c'era più traccia e le loro descrizioni erano piuttosto vaghe, del resto la vittima non era in grado di riferire se si fossero allontanati con un veicolo: li ha visti allontanarsi a piedi, ma non è chiaro se avessero lasciato un'auto o una moto in strada, magari a debita distanza.