Momenti di paura questa mattina allo stadio Della Vittoria di Borgo Hermada dove un bambino di pochi mesi, che si trovava sugli spalti assieme al padre di uno dei giocatori della Latina Simonetta, stava rischiando di restare soffocato. In una manciata di secondi si è scatenato il panico. Il papà appena si è accorto che il bimbo aveva problemi ha chiesto a gran voce un aiuto. Nella concitazione qualcuno ha chiamato l'ambulanza ma è stato l'intervento di un altro papà, che poi si scoprirà dirigente del Borgo Hermada, Raffaele Raponi, ad essere provvidenziale. L'uomo, che si trovava in campo, ha scavalcato una rete di tre metri, ha preso il bimbo in braccio e ha iniziato a fare la manovra di Heimlich poggiando il piccolo sulle gambe, e dando piccoli colpetti sulla schiena. Momenti drammatici. A un certo punto il bimbo ha ripreso a respirare. Per soccorrere il piccolo è stato allertato anche il Pegaso, l'elicottero del 118. Di cui per fortuna non c'è stato bisogno. I medici dell'ambulanza e dell'auto medica hanno visitato il piccolo pulendo le vie respiratorie, probabilmente ostruite dal muco. Fondamentale, ancora una volta, si è dimostrato il saper applicare la manovra di Heimlich, una tecnica di primo soccorso per rimuovere un'ostruzione delle vie aeree . Sul caso si è espressa con un post la società SSD Hermada.