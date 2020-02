Il processo si svolgerà il 17 febbraio, ma fino ad allora il 42enne di Sonnino che mercoledì scorso ha aggredito due carabinieri rimarrà in carcere. Così ha deciso nell'udienza di convalida tenuta ieri presso il tribunale di Latina il giudice Beatrice Bernabei che, come richiesto dal pubblico ministero De Lazzaro, ha emesso un'ordinanza di custodia in carcere fino alla data fissata a seguito della richiesta dei termini a difesa richiesti dalla difesa del 42enne. Il giudice ha concordato, oltre che sulla colpevolezza del soggetto, anche sulla possibilità che lo stesso, qualora fosse tornato in libertà, potesse reiterare un'aggressione. Il 42enne è da anni in carico ai servizi sociali del Comune di Sonnino e, in passato, al Centro di Salute Mentale del Distretto dei Monti Lepini della Asl di Latina presso l'ospedaletto di Priverno a seguito di varie vicissitudini. Vicissitudini di cui erano bene a conoscenza gli stessi militari dell'Arma protagonisti e vittime, loro malgrado, della vicenda. I due carabinieri in servizio in quel momento presso la locale stazione di Sonnino avevano già incrociato l'uomo davanti ad un bar all'imbocco di via Cesare Battisti, ovvero la via principale di ingresso al centro storico del paese. E già lì erano stati mira di un'invettiva verbale da parte dello stesso. Proprio perché consci del caso, hanno ignorato l'accaduto e hanno proseguito verso la Caserma. Qui, prima che entrassero, li ha raggiunti il 42enne che dopo aver continuato ad inveire, mentre alcuni passanti osservavano increduli, ha sferrato un colpo al volto di uno dei due carabinieri mandandolo a terra e quando il secondo si è chinato per sincerarsi delle condizioni del collega ha colpito anche lui con calci e pugni. Solo a questo punto i due militari hanno reagito immobilizzandolo e procedendo all'arresto.