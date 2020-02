L'emergenza Coronavirus prosegue. E l'Italia è pronta ad accogliere altri connazionali in arrivo dalla Cina. Attorno alle 9.30 di domani mattina, infatti, nell'aeroporto militare di Pratica di Mare, a Pomezia, dovrebbe atterrare un aereo con a bordo nove italiani: il volo, dopo essere partito dalla Cina nella notte, farà scalo in Gran Bretagna e poi si dirigerà verso Pomezia. L'operazione, come già accaduto la settimana scorsa, è coordinata dall'Unità di Crisi della Farnesina. Tutti gli italiani verranno messi in quarantena, come accaduto a quelli sbarcati la settimana scorsa: saranno portato nell'ospedale militare del Celio, a Roma. Va detto infine, che sull'aereo ci saranno anche quattro svedesi, sette olandesi e due greci: saranno trasferiti nei loro Paesi con tutte le procedure di sicurezza del caso.