Era uscito di casa per raggiungere alcuni amici nella pizzeria del quartiere dove avrebbero festeggiato il compleanno di una compagna di classe. Un ragazzino di appena 14 anni è stato raggiunto da una vettura da cui è sceso un uomo che lo ha colpito in faccia e all'addome, poi gli ha levato portafogli e telefonino prima di fuggire via. È successo poco prima delle 20 in via Inghilterra. Il ragazzo soccorso da una passante è stato poi portato per le cure del caso al pronto soccorso della clinica città di Aprilia. La prima ipotesi vuole che l'aggressore possa aver scambiato il povero ragazzino per l'autore di un furto nella sua abitazione. Sul caso indagano i carabinieri del Reparto territoriale di Aprilia.