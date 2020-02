Stava aggredendo e minacciando di morte la moglie, in un raptus d'ira scaturito da una discussione nata per futili motivi. È stato arrestato questa mattina a Itri, dai carabinieri della locale Stazione, un 39enne segnalato al numero unico di emergenza 112, chiamata a cui è immediatamente seguita l'arrivo dei militari dell'arma presso l'abitazione dei due. L'arrestato, dopo le formalità di rito, veniva trattenuto presso le camere di sicurezza della Tenenza di Gaeta in attesa di essere tradotto presso la Casa Circondariale di Cassino a diposizione dell'A.G.