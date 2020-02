Sono ricoverati in prognosi riservata all'ospedale San Camillo di Roma i due uomini coinvolti nell'incidente stradale che si è verificato questa mattina sulla via Nettunense, nella zona di Sandalo di Levante, territorio comunale di Nettuno. Lo schianto, pressoché frontale, è avvenuto nei pressi di una curva tra una Audi guidata da un trentenne e un suv della Mercedes guidato da un cinquantenne. Sul posto sono subito accorsi i sanitari del 118 e i vigili del fuoco di Anzio: data la gravità delle ferite dei due conducenti sono state subito chiamate le eliambulanze, che hanno trasferito entrambi i feriti a Roma. La Nettunense è rimasta chiusa per diverse ore, con i rilievi condotti dalla polizia locale di Nettuno.

