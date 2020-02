Auto a fuoco nella notte a Scauri, nel Comune di Minturno. Sul posto, alla 1 circa, la squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Latina, immediatamente intervenuta a seguito delle segnalazioni giunte alla centrale operativa. L'incendio è divampato di fronte ad un ristorante, in via Bisegna. Una volta arrivato, il personale dei vigili del fuoco constatavano la presenza di una vettura completamente avvolta dalle fiamme. Subito iniziavano le operazioni di spegnimento valse anche a non far propagare l'incendio sulla struttura commerciale adiacente.

Successivamente, in collaborazione con i carabinieri, si effettuava un controllo per acquisire elementi utili per stabilire le cause che, al momento, non si sono potute accertare.