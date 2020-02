Si è spento a 69 anni Renato Pallotta, per anni proprietario del bar della stazione ferroviaria di Latina, ma conosciuto anche - se non soprattutto - per il suo amore per la musica, tanto da essere considerato da molti artisti pontini un vero e proprio punto di riferimento del rock e del blues. Renato Pallotta è stato colpito da un infarto lo scorso 31 dicembre, a Tenerife, dove si era trasferito con la compagna. È stato ricoverato fino a ieri sera, ma nonostante la lunga battaglia, non ce l'ha fatta. Una notizia che ha sconvolto tutto il mondo della musica e dell'arte pontina, ma anche i tanti pendolari che lo hanno conosciuto dietro il bancone del bar della stazione.