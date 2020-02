Ancora un incidente stradale sul territorio di Nettuno. Dopo il bruttissimo scontro tra due auto avvenuto questa mattina sulla Nettunense nella zona di Sandalo di Levante, questa volta due mezzi si sono scontrati sulla via Nettuno Velletri, nella borgata di Piscina Cardillo. A schiantarsi fra loro, con una dinamica ancora da chiarire, sono stati un camioncino della Telecom e un Suv. A quanto pare i due conducenti sono rimasti feriti in modo lieve

