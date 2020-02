Un altro volo, con a bordo 8 italiani che fino a poche ore fa erano nella provincia cinese di Wuhan, è atterrato poco fa nell'aeroporto militare di Pratica di Mare. A comunicarlo è lo Stato Maggiore della Difesa. Tra i rimpatriati ci sono anche due neonati. "Subito dopo l'arrivo a Pratica di Mare e i primi accertamenti, per tutti e 8 gli italiani è scattato il trasferimento nell'ospedale militare del Celio, a Roma, dove trascorreranno un periodo di quarantena. Intanto, il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ha garantito che il diciassettenne italiano rimasto in Cina e che ha la febbre da qualche giorno sarà rimpatriato entro 48 ore. Sospiro di sollievo, infine, per i due bambini che erano stati portati allo Spallanzani dopo i primi giorni di quarantena nella città militare della Cecchignola: per loro i test sul Coronavirus sono risultati negativi".