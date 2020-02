Tanta paura ieri pomeriggio, a Sperlonga, per una donna che è stata ferita da un Bull Terrier. I fatti risalgono alle 14 circa, quando la donna di 32 anni stava passeggiando sul lungomare insieme al suo cagnolino, di soli 3 mesi. Dal nulla, il molossoide si è avventato contro il cucciolo e la donna, per salvarlo, è stata morsa dal cane più grande. Fortunatamente sono intervenute altre persone che sono riuscite a far fuggire il bull terrier. Sul posto un'ambulanza del 118, che ha immediatamente medicato la donna. Anche il cucciolo è rimasto ferito ad una zampa. Immediato l'arrivo dei carabinieri che hanno individuato il padrone del bull terrier.