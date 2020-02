È finita. Gli ultimi tre alberi rimasti del corridoio verde di viale Mazzini e piazza Buozzi sono stati abbattuti. È successo questa mattina, nell'operazione conclusiva del taglio degli alberi considerati pericolosi e quindi abbattuti di netto. Una questione di sicurezza per il Comune, ma anche un'operazione che ha radicalmente cambiato la fisionomia di una delle strade più caratteristiche e verdi del capoluogo.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli