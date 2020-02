Le gomme delle auto in sosta sono state squarciate con un coltello: è successo nelle scorse ore in via Don Minzoni, a Nettuno. E i residenti sono infuriati.

L'episodio è avvenuto nel corso della notte in pieno centro e i proprietari di una decina di auto hanno dovuto fare i conti con l'assurdo atto vandalico questa mattina: infatti, quando sono scesi in strada per prendere le auto e andare al lavoro o ad accompagnare i propri figli a scuola hanno trovato la brutta sorpresa. E la rabbia è stata molta.

In molti hanno subito contattato il gommista, mentre altri hanno deciso di denunciare l'accaduto alle forze dell'ordine, che ora stanno indagando.

Solo qualche mese fa la stessa cosa era accaduta in via Bainsizza, a poche centinaia di metri da via Don Minzoni: anche in quel caso vennero squarciate le gomme di diverse auto in sosta.