Le Foibe continuano a dividere: a distanza di pochi minuti dalla cerimonia del Giorno del Ricordo spunta lo striscione «Viva i Partigiani».

E' accaduto oggi a Velletri e a renderlo noto è stato il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Giancarlo Righini.

Nello specifico, tutto è avvenuto nei pressi della lapide di via Martiri delleFoibe, dove il Comune di Velletri e i partiti di centrodestra (Lega e Fratelli d'Italia) hanno deposto delle corone d'alloro. Dopo pochi minuti dal termine delle cerimonie e a una decina di metri dalla lapide, su un muro è stato attaccato con della colla lo striscione con la scritta "Viva i Partigiani".

«Questo ennesimo gesto provocatorio - ha affermato Righini - dimostra che c'è ancora molto da fare per mettere a tacere chi da sempre, in nome dell'ideologia comunista, nega o peggio, giustifica, lo sterminio e la diaspora dei nostri connazionali dei confini orientali. Negazionisti coperti e tollerati dalla mancata condanna ufficiale della Sinistra politica, che non vuole fare i conti con la sua colpa storica di avere nascosto per tutto il Novecento la tragedia delle Foibe».

La dichiarazione è stata condivisa anche dal consigliere comunale e capogruppo di Fratelli d'Italia Chiara Ercoli e dal portavoce locale del partito Cristian Simonetti.