Sono stati rinviati a giudizio per due accuse: furto e utilizzo fraudolento di bancomat. E' quello che ha deciso ieri il giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Latina nei confronti di tre stranieri Il processo inizierà il prossimo 11 giugno. Secondo quanto ipotizzato il 12 ottobre del 2017, i tre indagati avevano sottratto - mentre si trovavano in supermercato del capoluogo pontino - il portafogli ad una donna di 77 anni che stava facendo la spesa, all'interno c'erano 400 euro. Inoltre senza destare troppo nell'occhio avevano preso anche una agendina dove la donna aveva annotato il suo pin e in questo modo erano riusciti a prelevare la somma di 600 euro. Ieri nel corso dell'udienza preliminare il giudice ha disposto il rinvio a giudizio per tutti e tre gli imputati e il processo inizierà il prossimo 11 giugno davanti al giudice monocratico del Tribunale di Latina. Era stata la Procura a chiudere l'inchiesta e a chiedere il rinvio a giudizio per i tre imputati che erano stati individuati. A tradirli l'uso proprio del bancomat con cui avevano eseguito un prelievo in uno sportello del capoluogo pontino