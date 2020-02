Il forte vento ha iniziato ad imperversare sul Lazio e arrivano le prime conseguenze. A causa di condizioni meteo e marine avverse, sono state infatti effettuate le soppressioni nei collegamenti Laziomar con le Isole Pontine.

Nello specifico, la corsa Formia-Ventotene delle 15:30 di oggi non verrà effettuata. Per lo stesso motivo non sono state effettuate questa mattina neanche le corse Ventotene-Formia delle 06.45 e Ponza - Formia delle 8.00.