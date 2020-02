Incidente sull'Appia, a pochi metri dall'Hotel degli Aranci. Lo scontro è avvenuto tra un camion betoniera e un suv Nissan, con il bilancio che è di quattro feriti, di cui tre minori. La dinamica dell'impatto, tuttora al vaglio degli agenti della Polizia locale, ha visto i mezzi scontrarsi qualche metro dopo l'uscita della rotatoria "La Croce": da una parte il grosso mezzo diretto verso Latina con al volante un uomo, mentre dalla direzione opposta è sopraggiunta l'auto con alla guida una mamma di Cisterna e i suoi tre figli. Uno dei minori, subito dopo l'impatto, ha accusato un attacco di epilessia. Sono stati gli agenti in attesa dell'arrivo del 118 a soccorrere il piccolo, poi trasferito presso il nosocomio del Capoluogo insieme alla madre ed ai fratelli. Anche il camionista è stato portato in ospedale.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli