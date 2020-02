Allarme Coronavirus in provincia di Latina: un giovane di Formia è stato ricoverato allo Spallanzani di Roma per degli accertamenti. Era tornato 14 giorni fa da Shanghai.

Ieri sera, infatti, un'ambulanza del 118 ha trasferito all'ospedale specializzato della Capitale un 24enne formiano, tornato due settimane fa dalla Cina, dove studia, per trascorrere del tempo in famiglia.

Al momento, non ci sono conferme sul suo possibile contagio: infatti, come prevedono le procedure, in caso di minimo sospetto si attiva la task force che prevede misure massime di sicurezza al fine di effettuare degli accertamenti.

Anche il sindaco della città, Paola Villa, è in attesa di notizie ufficiali per adottare eventuali misure.