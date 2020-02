Su iniziativa del Consiglio Superiore della Magistratura, il Tribunale e la Procura di Latina hanno organizzato un incontro per domani 12 febbraio alle 11,30 nell'aula XVIII dicembre del palazzo di giustizia pontino per ricordare la figura di Vittorio Bachelet, a 40 anni dalla sua scomparsa. Sarà l'occasione anche per rinforzare il concetto di legalità di fronte a diversi gruppi di studenti e per commemorare la figura di Vittorio Bachelet, docente universitario ucciso in un agguato dalle Brigate Rosse a Roma.

L'obiettivo è quello di fornire un quadro del contesto storico, sociale, culturale di quando è stato ucciso. I saluti sono affidati al presidente del Tribunale Caterina Chiaravalloti e al Procuratore Capo Giuseppe De Falco. Tra gli interventi previsti quello dei giudici Antonio Masone, Roberta Nocella e dei pubblici ministeri Daria Monsurrò e Valerio De Luca.