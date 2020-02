La provincia di Latina è stata interessata per le ordinanze cautelari firmate dal gip Vilma Passamonti su richiesta dei pm dell'Antimafia, figurano anche un uomo classe 1947 residente a Latina , ma domiciliato a Roma , e un 58 anni di Fondi .

Al centro dell'indagine c'è stata l'analisi del monopolio dell'area a Nord della Capitale, dove era stato assunto il controllo, con modalità ritenute mafiose, del settore della distribuzione e gestione delle apparecchiature per il gioco d'azzardo (slot machine, videolottery, giochi e scommesse on line), imposte con carattere di esclusività alle attività commerciali di Roma e provincia.

Ha toccato anche la provincia di Latina l'inchiesta dell' Antimafia di Roma ribattezzata Jackpot e che ha portato all'arresto di Salvatore Nicitra , considerato dagli inquirenti il «Re di Roma Nord», ex componente della Banda della Magliana e di altre 37 persone che a vario titolo devono rispondere dell'accusa di associazione per delinquere con l'aggravante del metodo mafioso.

