Sul posto anche i carabinieri della Tenenza, che ora si stanno occupando degli accertamenti per chiarire la causa del gesto.

A dare l'allarme è stato un familiare. Immediato l'arrivo dei sanitari di Formia Soccorso, che però non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo.

Si tratta di un trentaseienne del posto. I motivi del gesto estremo sono in fase di ricostruzione da parte degli investigatori.

Un uomo si è tolto la vita oggi in un'abitazione di Fondi .

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli