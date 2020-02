Attimi di apprensione ieri sera per un incidente registrato in centro a Latina: un investimento che ha coinvolto due donne, una delle quali incinta. Stando a una prima ricostruzione le due donne stavano attraversando la strada in viale XVIII Dicembre in prossimità dell'incrocio con via Adua quando è sopraggiunta un'auto: il conducente non ha fatto in tempo a frenare per farle passare, ma per fortuna l'impatto non è stato violento.

Le due donne sono cadute sull'asfalto, ma non sono state sbalzate. Comunque sono intervenuti i soccorritori per sincerarsi delle condizioni di entrambe le donne, che sono state subito aiutate dai presenti. Per gli accertamenti del caso è intervenuta la polizia stradale col supporto della Squadra Volante.