Questa mattina, nell'ambito del Consiglio direttivo del Parco Nazionale del Circeo si tornerà a parlare del piano di gestione dei daini, ma com'è noto sotto un duplice aspetto. Da un lato sarà fatto il punto della situazione per capire come l'Ente andrà avanti; dall'altro sarà valutata la possibilità di sporgere querela nei confronti di chi nelle ultime settimane avrebbe arrecato danni di immagine al Parco. Questo sulla scorta della polemica sull'abbattimento dei daini che ha portato alla mobilitazione di diverse persone e anche le telecamere di Striscia la Notizia.

Polemiche che hanno trovato spazio principalmente sui social da cui anche ieri sono arrivate una serie di "risposte" al Parco proprio sulla vicenda querele su cui oggi si pronuncerà il consiglio direttivo. In buona sostanza l'Ente Parco, tramite l'incarico a un legale valuterà se vi siano gli estremi per la diffamazione e per eventuali richieste di risarcimento danni. Questo ovviamente...