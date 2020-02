Gli arresti sono arrivati al culmine di una inchiesta nata in seguito alla morte per overdose di un 35enne di Velletri: i carabinieri della locale Compagnia hanno effettuato diversi accertamenti e sono ora giunti alla conclusione di questa fase investigativa.

E' questo quanto sta accadendo in queste ore a Velletri, con un blitz scattato all'alba che ha portato in manette i sei indagati, ritenuti responsabili - a vario titolo - di diverse ipotesi di reato: si va dalla detenzione, ai fini di spaccio, di sostanze stupefacenti, fino al porto e detenzione illegale di arma da fuoco e alla rapina aggravata.

Operazione antidroga dei carabinieri della Compagnia di Velletri nell'ambito delle indagini legate alla morte per overdose di un 35enne: arrestate sei persone.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli