Hanno scelto la stazione di servizio di Campoverde, un punto in cui non erano mai stati effettuati servizi del genere in passato. Forse anche per sorprendere i conducenti dei mezzi pesanti. Ieri mattina gli agenti della Polizia stradale di Aprilia, Latina e Terracina hanno effettuato una serie di controlli in materia di trasporto merci su gomma. Hanno fermato decine di camion diretti verso la capitale e hanno proceduto a verificare non solo le bolle di accompagnamento e il corretto stoccaggio delle varie merci, ma anche e soprattutto tutti gli aspetti in materia di sicurezza, di tempi di percorrenza e di rispetto dei limiti.

I camion infatti, sono dotati di strumenti in grado di rilevare e registrare tutti i dati importanti come, appunto, i tempi di percorrenza e la velocità rilevata. «Abbiamo riscontrato diverse irregolarità proprio in materia di rispetto dei limiti - ci ha detto il comandante provinciale della Stradale Alfredo Magliozzi che ha guidato sul campo gli specialisti in divisa -. Qualcuno è risultato anche non in regola con gli orari di guida».

E' fondamentale per garantire che chi conduce un mezzo pesante lo faccia nel migliore delle condizioni psicofisiche, che vengano rispettati gli orari di riposo. Spesso è proprio questo il campo in cui si registrano gli illeciti. Guidare per otto, dieci, dodici ore, favorisce distrazioni e contribuisce a causare incidenti, anche gravi.

«C'è chi non ha rispettato qualche riposo - continua il comandante Magliozzi - e stiamo proprio ora ritirando la patente ad uno dei conducenti che abbiamo fermato perché si era ‘dimenticato' di inserire la scheda per la rilevazione il che impedisce di sapere da quanto era al volante e a che velocità andava». Un'attività che sarà ripetuta anche nei prossimi giorni dato che per il Compartimento della Stradale questa è la settimana dei controlli sui mezzi pesanti.