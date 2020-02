Emergono i primi dettagli relativamente all'arresto di sei persone messo a punto all'alba di oggi dai carabinieri della Compagnia di Velletri.

Nello specifico, ai sei indagati arrestati nelle scorse ore sono stati contestati a vario titolo, su richiesta della locale Procura della Repubblica, i reati di spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, rapina aggravata, porto e detenzione illegale d'arma da fuoco, ricettazione e morte o lesioni come conseguenza di altro delitto.

Come accennato, l'ordinanza di custodia cautelare ha preso le mosse dall'inchiesta avviata a fine 2017 per la morte di un uomo di 35 anni, veliterno, deceduto per un'overdose di cocaina: dal 12 dicembre 2017 e fino al settembre scorso, dunque, i carabinieri hanno indagato senza sosta, riuscendo a ricostruire le dinamiche che avevano generato la morte del 35enne, identificando in uno degli arrestati l'autore della cessione della cocaina che risultò fatale.

In più, sono state anche identificati i due autori e il basista di una rapina a mano armata consumata il 27 luglio 2018 in una macelleria di Velletri e sono stati ricostruiti l'organigramma e l'attività svolta da un sodalizio dedito allo spaccio di stupefacenti nell'area di Velletri e dei Comuni limitrofi, documentando numerose cessioni eseguite in favore di assuntori del posto.

I carabinieri hanno anche decodificato il linguaggio criptico utilizzato nelle conversazioni tra acquirenti e spacciatori, evidenziando che, durante le trattative, lo stupefacente veniva indicato in vario modo: a seconda della tipologia e della quantità richiesta, si parlava di "aperitivo", "carne", "caffè".

Infine, ma non per importanza, sono stati segnalati al Prefetto di Roma 24 assuntori e sono state denunciate in stato di libertà quattro persone per violazioni in materia di stupefacenti.

In mattinata, poi, durante le 13 perquisizioni eseguite, sono state trovate numerose dosi di hashish e cocaina.