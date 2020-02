C'è grande attesa, a Formia come in tutta la provincia di Latina, per il bollettino medico che l'ospedale "Spallanzani" di Roma diffonderà a mezzogiorno per rendere note le condizioni di salute dello studente 24enne e degli altri cittadini sottoposti ai test per verificare se siano affetti o meno dal Coronavirus.

Il ragazzo formiano, infatti, è ricoverato da oltre 30 ore nell'Istituto romano ed è stato sottoposto a tutti i test di rito per la verifica della presenza del virus. Al momento, i primi sono stati negativi.

Il ricovero si è reso necessario per i sintomi febbrili accusati dal ragazzo: lo studente, infatti, era rientrato dalla Cina quindici giorni fa. Studia a Shanghai ed era tornato per passare dei giorni in famiglia.

