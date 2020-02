Un atto senza cuore. Non c'è altro modo di definire l'azione di chi, questa mattina, ha posizionato dei piattini di cibo per animali contenenti del veleno, con l'intezione di uccidere i randagi della zona. È successo in via Piave a Latina, all'altezza dei Magazzini Maurys. Ad accorgersi di quanto stava accadendo è stata una signora, che ha trovato il suo gatto domestico morto. E chissà quanti altri animali avranno mangiato da quei pasti avvelenati. Ad informare i cittadini è l'Enpa locale, che invita tutti ad avvisare guardie zoofile e vigili urbani nel caso di ulteriori piatti di cibo per animali posizionati in strada.