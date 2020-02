Camion a fuoco in un'area di servizio sulla Pontina, nel territorio di Terracina. L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio, nella trafficata zona della Pontina poco dopo la rotatoria di Borgo Hermada. Per cause da accertare , il mezzo, un autoarticolato, ha preso fuoco. Per fortuna non ci sono state conseguenze per il conducente né per le persone che si trovavano sul posto. Immediato il soccorso dei vigili del fuoco, che hanno provveduto a spegnere l'incendio, che ha quasi del tutto bruciato il mezzo.