Incidente stradale sulla via del Mare, a Pomezia, nei pressi della rotatoria dei Colli di Enea. A finire a terra, con una dinamica ancora da chiarire, è stato il conducente di una moto. E purtroppo per il centauro non c'è stato nulla da fare: l'urto lo ha fatto finire violentemente a terra. Immediata la chiamata ai soccorsi, giunti sul posto con una ambulanza e con l'elicottero del sistema sanitario regionale. Sono stati messi in atto tutti i tentativi di rianimazione, ma come detto l'uomo è deceduto. Al momento la strada è chiusa al traffico e la viabilità è in tilt.