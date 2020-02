Serata di paura, quella di ieri, a Nettuno: in via Alcide De Gasperi, tra il Comune e la stazione ferroviaria, un ventenne d'origine sudamericana è stato accerchiato e rapinato da un gruppetto di ragazzi composto da sette od otto persone. La baby gang lo ha derubato dello smartphone e di una collanina d'oro, non prima di averlo minacciato. Il giovane si è recato dai carabinieri questa mattina e ha denunciato tutto: ora i militari della Stazione di Nettuno e della Compagnia di Anzio - rispettivamente coordinati dal luogotenente Vito D'Angelis e dal capitano Raffaele Tufano - stanno indagando sull'accaduto e si sono messi sulle tracce dei rapinatori. Infatti, quello di ieri non sarebbe il primo episodio registrato nel centro città e nelle sue vicinanze.