I giudici del Tar hanno respinto il ricorso presentato da tre avvocati del Foro di Latina contro lo scioglimento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Latina e la nomina a commissario di Giacomo Mignano dopo le dimissioni di undici consiglieri per lo scontro istituzionale con il presidente Caterina Chiaravalloti sul caso degli incarichi. Ieri si è svolta l'udienza e poco fa i magistrati hanno sciolto la riserva respingendo il ricorso.

