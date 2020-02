I coniglietti coraggiosi e quei balzi inusuali nelle pertinenze dell'Ospedale Santa Maria Goretti che non ti aspetti. E' davvero insolito entrare in una struttura ospedaliera e incontrare dei conigli, ma, a Latina succede. Negli spazi verdi che precedono l'ingresso del padiglione Porfiri è possibile imbattersi, ogni giorno, nei simpatici animaletti saltellanti che strappano sorrisi a chi, non troppo spensierato, si reca nel luogo di cura. La piccola pineta, il verde che costeggia la recinzione del presidio, la rotonda decorativa all'ingresso degli ambulatori e dell'obitorio hanno ospitato insetti ed uccelli vari, ma mai conigli. Gli animali, estremamente sociali, con balzi veloci scorrazzano tranquilli, non sembrano spaventarsi alla vista dei passanti che accedono senza sosta nel presidio, anzi, danno l'impressione di essere contenti di catturare la loro attenzione. Probabilmente sono coniglietti domestici abbandonati che hanno trovato la forza di creare il loro nuovo habitat in un ambiente insolito. In fondo il coniglio è il terzo animale domestico presente nelle case della popolazione italiana e quindi probabilmente è anche il terzo in ordine di abbandono. I piacevoli animaletti "liberati" , in genere, non hanno vita facile perché, ormai addomesticati, non riescono a sopravvivere al di fuori di un ambiente domestico. Fortunatamente quelli presenti al Goretti sono riusciti a scampare a morte certa e a rifarsi una vita. Come tutti gli altri conigli anche quelli "ospedalieri" sono giocosi, curiosi, intelligenti, socievoli e per questo motivo amano "viaggiare" in coppia, qualcuna si è già formata e presto vedremo i frutti della colonizzazione anomala.