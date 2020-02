Un violento incidente stradale si è registrato nel tardo pomeriggio di oggi nella zona dell'ex Villaggio Trieste, all'incrocio tra via Monti e via Terenzio, dove una Citroen Picasso non si è fermata per dare la precedenza, finendo nella traiettoria di una Citroen C3 che l'ha presa sulla fiancata. Dopo la paura per l'impatto, tanto violento quanto inevitabile, la preoccupazione iniziale è andata scemando quando i due automobilisti sono usciti dall'abitacolo senza gravi conseguenze. Nessuno dei due infatti ha avuto bisogno dei soccorsi. È stato necessario però l'intervento della Polizia Locale per gli accertamenti del caso e per gestire la viabilità.