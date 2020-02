Incidente poco dopo le otto di questa mattina lungo via Biancamano a Sabaudia. Coinvolte due auto, che probabilmente si sono scontrate per una mancata precedenza. Fortunatamente le persone coinvolte non hanno riportato gravi ferite, anche se è stato necessario l'intervento del 118. La dinamica è al vaglio degli agenti della polizia municipale di Sabaudia.

Seguiranno aggiornamenti