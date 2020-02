Terribile incidente sulla via Laurentina, in direzione di Pomezia, nella zona della Selvotta. Un camion e un'auto si sono scontrate tra loro in maniera piuttosto violenta e nell'impatto la giovane donna che guidava la vettura è deceduta. Al momento la strada è chiusa le ripercussioni sul traffico sia in direzione di Roma che in direzione di Pomezia sono fortissime. Sul posto ci sono le ambulanze e il personale dei vigili del fuoco, oltre alle forze dell'ordine che dovranno rilevare il tutto e ricostruire la dinamica dell'accaduto.

Seguiranno aggiornamenti