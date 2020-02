Perde il controllo dell'auto e finisce dentro il canale. L'incredibile incidente si è verificato questa mattina a Campoverde, in via Mediana per Cisterna. Un uomo ha sbandato ed è finito nell'affluente Astura, canale che si trova a pochi metri di distanza dal Villaggio Recordati. Le difficili operazioni di recupero del mezzo stanno andando avanti da diverse ore, anche con l'ausilio di un braccio meccanico e di mezzi agricoli