Ha 36 anni ed è originaria di Rocca Priora, paese dei Castelli Romani, la donna che è morta in un incidente stradale avvenuto questa mattina in via Laurentina, nel territorio di Roma, in zona Selvotta. A poca distanza dal bivio di Scalella, l'auto condotta dalla giovane donna - B. M. le sue iniziali - è finita contro un camion che viaggiava sulla corsia opposta. L'auto della donna procedeva in direzione di Roma, mentre il camion andava in direzione di Pomezia. L'impatto è stato violentissimo e per i soccorsi, giunti poco dopo sul posto, non c'è stato nulla da fare. La donna è morta sul colpo. Al momento sono in corso le operazioni per ricostruire la dinamica dell'accaduto, sul posto sono intervenuti anche il 118 e i vigili del fuoco. Le ripercussioni sul traffico sono fortissime, ma la strada non è stata chiusa in quanto è dotata di tre corsie.

Seguiranno aggiornamenti di: Francesco Marzoli