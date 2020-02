Una rapina a mano armata si è consumata ieri sera, intorno alle 20, ad Anzio, nel quartiere di Santa Teresa. Tre banditi con il volto coperto da un passamontagna, con uno di loro armato di pistola, si sono presentati intorno all'ora di cena all'interno del Caffè degli Etruschi, nell'omonima via. Il titolare si è visto minacciare con l'arma e chiedere l'incasso di giornata: ha quindi consegnato denaro contante per circa 6000 euro e poi ha visto i malviventi fuggire a piedi verso una strada vicina. A quel punto, passati i momenti di paura, è scattata la chiamata al 112, con i poliziotti della squadra volante del commissariato di Anzio che sono intervenuti in zona per le indagini di rito.