Furto al bar di via Plinio a Campoverde, i ladri portano via sigarette gratta e vinci e soldi contanti. Sono entrati dopo aver divelto una grata a protezione di una finestra sul retro dell'attività commerciale che si trova nel borgo di Campoverde. È caccia ai ladri che questa notte hanno saccheggiato Il bar tavola calda che si trova all'interno del centro abitato. I titolari hanno sporto denuncia alla caserma dell'arma e adesso sul furto stanno indagando i carabinieri. Bottino ancora da quantificare

