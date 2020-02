Forse a causa di un colpo di sonno o di una distrazione, magari sotto l'influenza dell'alcol, un automobilista si è schiantato contro la balaustra in metallo che separa la carreggiata dalla pista ciclabile sul lungomare, poi è riuscito a dileguarsi indisturbato. L'episodio si è registrato a tarda ora, nelle scorse notti, in un momento in cui il lido era pressoché deserto, all'altezza del bar Dolce Paradiso, non lontano dall'incrocio con strada Casalina. Non ci sarebbero quindi testimoni in grado di poter riferire particolari sull'accaduto, utili all'identificazione dell'automobilista che ha provocato quel danno e ha preferito scappare piuttosto che assumersi le proprie responsabilità, lasciando: ha fatto retromarcia per riprendere la corsia di marcia ed è scappato, senza neppure curarsi dei pezzi di auto lasciati sul posto. Il lungomare è dotato di numerose telecamere per la video sorveglianza, ma difficilmente hanno ripreso qualcosa perché non sono direttamente collegate con la centrale operativa del Comune e l'opera di implementazione dell'intera rete cittadina, pianificata negli ultimi mesi, deve essere ancora portata a termine.