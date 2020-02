Arrestata per detenzione, ai fini di spaccio, di sostanze stupefacenti e denunciata per ricettazione.

E' questa la storia di una 50enne di Pomezia che, nelle scorse ore, è stata bloccata dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Poimezia.

In particolare, i militati coordinati dal tenente Martina Botti hanno effettuatyo un blitz nell'abitazione della donna, trovando dieci grammi di cocaina nascosti in una scarpa da ginnastica e 26 grammi di marijuana suddivisi in dieci involucri; in più, la 50enne aveva anche 130 euro in contanti, un bilancino di precisione e il materiale per il confezionamento della droga.

Nel medesimo contesto, i carabinieri che afferiscono alla Compagnia guidata dal capitano Luca Ciravegna hanno anche ritrovato vario materiale di provenienza illecita, tra cui cosmetici, piccoli e grandi elettrodomestici, parte dei quali riconsegnati ai proprietari che ne avevano denunciato il furto. Sulla restante refurtiva, invece, sono in corso le attività di indagine al fine di risalire ai proprietari.

La donna, al termine delle formalità di rito, è stata posta ai domiciliari in attesa del processo per direttissima.