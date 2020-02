Incidente, questa mattina, in via della Fornace, a Roccasecca dei Volsci. Un 62enne alla guida di una vecchia Ford, forse a causa dell'asfalto reso viscido dalla pioggia e con situazione di visibilità non ottimale, verso le 7 ha perso il controllo finendo fuori strada e danneggiando pesantemente la sua vettura. Sul posto è intervenuta la polizia stradale proveniente da Terracina, allertata dai passanti, oltre a un'ambulanza del 118. Le condizioni dell'uomo sono parse da subito rassicuranti tanto che gli stessi sanitari, vedendolo pienamente cosciente, hanno deciso di trasportarlo al Pronto soccorso dell'Ospedale Fiorini di Terracina: al termine degli accertamenti i medici hanno prescritto una prognosi di 30 giorni per le fratture riportate.