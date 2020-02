Non poteva guidare dal 2012, ma è stato trovato un'altra volta al volante e per questo motivo è stato denunciato a piede libero per l'ipotesi di reato di guida con patente revocata.

E' la storia di un 40enne di Fondi che, come accaduto nel mese di dicembre, è stato trovato alla guida di un'auto senza la patente, che gli era stata revocata nel 2012.

A controllarlo, stavolta, sono stati i carabinieri della Stazione di Sperlonga, che al termine degli accertamenti lo hanno denunciato in stato di libertà.