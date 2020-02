Affitta due case di Gaeta per le vacanze, ma in realtà non erano sue. E per il pagamento aveva chiesto l'accredito dei soldi su una carta prepagata ottenuta con documenti falsi e intestata a una persona ignara di tutto.

E' la storia di un 32enne di Napoli, denunciato a piede libero dai carabinieri della Tenenza di Gaeta per le ipotesi di reato di truffa, sostituzione di persona, false dichiarazioni sull'identità personale e possesso e fabbricazione di documenti falsi.

L'uomo, nello specifico, aveva inserito degli annunci su un portale internet che consente di affittare delle case per le vacanze, con un 52enne e una 39enne della provincia di Caserta che, caduti nel tranello, hanno accreditato su una carta prepagata intestata a un 37enne di Vicenza le rispettive somme di quattrocento e trecento euro a titolo di corrispettivo per la locazione delle case vacanza. Quegli immobili, però, come accennato, erano stati affittati senza il consenso dei proprietari. E come detto anche la carta prepagata era intestata a una persona che non era al corrente di averla.